Знайдено генетичні причини ефекту плацебо

Американські учені знайшли генетичне пояснення ефекту плацебо, повідомляє Science Daily. Звіт про дослідження фахівців з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) під керівництвом Ендрю Лейхтера (Andrew Leuchter) опублікований в Journal of Clinical Psychopharmacology.

Для дослідження було відібрано 84 пацієнти, які страждають на депресивний розлад. 32 людини одержували необхідне лікування, 52 хворим дослідники давали плацебо.

Потім учені порівняли варіанти генів, що кодують ферменти моноамінооксидази-А (МАО-А) і Катехол-О-метилтрансферази (КОМТ). Ці речовини регулюють обмін дофаміну і норадреналіну, за допомогою яких здійснюється передача імпульсів в нервовій системі.

У ході дослідження було встановлено, що люди з варіантом гена МАО-А, що забезпечує найвищий рівень активності цього ферменту, менш схильні до ефекту плацебо, ніж пацієнти з іншими варіантами цього гена. Аналогічна залежність була виявлена для пацієнтів з низьким рівнем активності КОМТ.

На думку доктора Лейхтера, ефективність дії плацебо залежить від безлічі чинників: як фізіологічних, так і психологічних. "Проте результати дослідження свідчать про те, що схильність ефекту плацебо в значній мірі визначається генетичними особливостями індивіда", - додав учений.

medportal.ru