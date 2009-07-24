У Вінниці затримано жінку, яка вбила свою новонароджену дівчинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області, 27-річна вінничанка народила дівчинку у ванній кімнаті своєї квартири, де проживала з батьками та 2-річним сином. Перерізавши пуповину ножицями, жінка поклала дитину в два поліетиленові пакети, які герметично зав’язала та поклала під ванну.

Через три дні жінці стало погано - довелося викликати «швидку допомогу». Лікарі одразу встановили причину внутрішньо-маточної кровотечі в жінки – ускладнення після пологів, та повідомили про це в міліцію. Правоохоронцям жінка зізналася у скоєному.

За її словами, про свою вагітність вона дізналась, коли знаходилась на сьомому місяці. Повна статура дозволяла приховувати вагітність від батьків та оточуючих, а пологи виявились на диво легкими та стрімкими. Що стосується новонародженої дівчинки, то вона здалася жінці мертвою, саме тому вона її поклала в поліетиленові пакети, щоб поховати.

Судово-медична експертиза тіла немовляти встановила, що дитина народилась живою, життєздатною, доношеною, а її смерть настала внаслідок механічної асфікції від закриття ротових та носових отворів в умовах закритого простору.

Заступник начальника слідчого управління ГУМВС у Вінницькій області Сергій КРИМЧУК повідомив, що відносно жінки порушено кримінальну справу за ст. 117 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини» - карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.