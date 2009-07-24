У Донецькій області знову масове отруєння дітей

У м. Святогорську Донецької області з «Обласного дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу» госпіталізовано 15 дітей з харчовим отруєнням.

Як повідомили УНІАН в обласній санітарно-епідеміологічній станції, впродовж дня 23 липня було госпіталізовано сімох, а впродовж дня 24 липня – ще вісьмох дітей віком від 7 до 14 років із підозрою на захворювання харчовою токсикоінфекцією.

Захворювання супроводжувалося нудотою, блювотою, болями в животі, проносом, у трьох дітей була підвищена температура тіла.

Всі діти госпіталізовані до інфекційного відділення дитячої лікарні м. Краматорська. Стан двох дітей характеризується як середнього ступеня тяжкості, решти - легкого. Хворі одержують необхідний лікувально-діагностичний комплекс.

В облСЕС зазначили, що протиепідемічні заходи почато фахівцями Слов’янської міжрайонної СЕС і міськлікарні м. Слов`янська відразу після отримання оперативного повідомлення о 23.00 23 липня. У ніч на 24 липня в осередку захворювання почала працювати бригада фахівців обласної СЕС і Головного управління охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Почато епідеміологічне розслідування, здійснено санітарне обстеження установи, проводиться медичний огляд всіх дітей і персоналу, позачергове бактеріологічне обстеження працівників харчоблоку.

З метою мікробіологічного дослідження санітарною службою здійснюється відбір зразків харчових продуктів, води, змивів. У санаторно-оздоровчому центрі проводиться завершальна дезинфекція. Можливі чинники і шляхи передачі інфекції уточнюються.

В облСЕС зазначили, що вже розроблено план заходів, створено обласний штаб з локалізації осередку захворювання, проведено виїзне засідання штабу за участю зацікавлених служб.

В облСЕС також уточнили, що всього в комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс» Донецької обласної ради перебуває на відпочинку 399 дітей (10 загонів), на харчоблоку працює 30 чоловік.