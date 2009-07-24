Швидкій допомозі Києва відмовлено в постачанні бензину

Постачальники відмовились надавати бензин для машин швидкої допомоги Києва.

Про це повідомляє прес-служба фракції БЮТ в Київській міській раді з посиланням на свого депутата Олексія ДАВИДЕНКА.

«Борг КМДА за пальне для машин швидкої допомоги досяг 3 мільйонів гривень, тому постачальники відмовились постачати пальне. Останніми днями по місту їздили виключно машини, які заправляються дизпальним, жоден автомобіль швидкої на бензині на роботу виїхати не зміг. Невже тепер життя киян залежатиме від того, як надовго вистачить зекономленої солярки?» - заявив О.ДАВИДЕНКО.

Депутат також звернув увагу на те, що на вулиці синоптики обіцяють сильну спеку, що може викликати у людей різні недомагання і швидка має бути готова до великої кількості викликів.

“Наприклад, синоптики пообіцяли вдень усі +39, натомість жодна швидка до людини, яка може отримати сонячний удар, не доїде. На це просто не вистачить бензину», - висловив занепокоєння О.ДАВИДЕНКО.

БЮТівець закликав чиновників Головного управління охорони здоров`я КМДА терміново взятись за вирішення цього питання, і не наражати на небезпеку життя киян.