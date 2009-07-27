Що у вареній ковбасі?

Тим, хто хоче, їсти ковбасу з м`яса, варто звертати увагу на її маркування. Має насторожити занадто велика кількість харчових добавок у продукті: підсилювачів смаку, ароматизаторів і стабілізаторів.

Чим свіжіше м`ясо у складі "Лікарської", тим менше потреби додавати до нього ароматизатори і підсилювачі смаку на кшталт глутаматів. Якщо у складі продукту замість згаданих хімічних добавок вказані спеції - це краще і корисніше.

Як і будь-який продукт, ковбаса має свій термін зберігання. Для вареної він становить від 48 до 72 годин. Щоб його подовжити, застосовують консерванти.

В останні роки почали використовувати і новий тип оболонки, яка дає можливість значно збільшити термін придатності: продукт в ній залишається свіжим близько шестидесяти діб. Яскраво-рожевою ковбасу роблять барвники, а підтримують колір нітрити - вони ж забезпечують більш тривале зберігання продукту. Вміст цих речовин повинні ретельно контролювати відповідні служби, а в продаж може надходити тільки продукт, в якому хімічні добавки присутні в безпечній кількості.

Для перевірки якості "Лікарської" ковбаси вибрали п`ять торгових марок: "Глобіно", "Дружба народів", "Твін", "Поліс" та "Століття".

Кращими за результатами тестування з фізико-хімічними та мікробіологічними показниками є марки "Поліс" та "Твін". Продукція "Століття" і "Дружба народів" містять низький рівня білка.

Білок в ковбасі складається з м`яса або сої, і в будь-якому разі його рівень не відповідає нормі. А в зразку марки "Глобіно", крім цього порушення, виявили завищений рівень вологи, яка робить продукт важче, і - відповідно - споживач має переплачувати за звичайну воду в ковбасі.

life.pravda.com.ua