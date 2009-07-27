Хвороби напряму залежать від рівня інтелекту

У людини з низьким рівнем IQ більше проблем зі здоров`ям, ніж у розумної, заявили вчені. Названі хвороби, які безпосередньо залежать від рівня інтелекту.

Фахівці з Едінбургу провели дослідження за участю 4000 осіб. Вони з`ясували, що IQ визначає понад 20% різниці в смертності різних соціально-економічних груп.

Так, від рівня інтелекту багато в чому залежить здоров`я серцево-судинної системи організму. Чим вище IQ людини, тим менше ризик розвитку хвороб серця і судин.

Учені пояснили, що розумні та освічені люди схильні вести здоровий спосіб життя, чого не можна сказати про людей з низьким інтелектом. Шкідливі звички і неправильне харчування безпосередньо позначаються на їхньому стані здоров`я.

passion.ru