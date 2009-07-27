У Чернігівській області четверо осіб отруїлися грибами

У Чернігівській області четверо осіб, у тому числі двоє дітей, отруїлися грибами. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

До Носівської центральної районної лікарні з ознаками отруєння звернулося четверо мешканців м. Джанкой (АР Крим), які приїхали в гості у містечко Носівка. Після проведення медичного обстеження встановлено попередній діагноз – гостре отруєння грибами.

Одна з постраждалих – пенсіонерка 1951 року народження, перебуває на стаціонарному лікуванні в Носівській центральній районній лікарні, її стан здоров`я – задовільний. А 29-річну жінку та двоє дітей 1999 року і 2000 року народження у тяжкому стані каретою швидкої допомоги доставлено до реанімаційного відділення Чернігівської обласної лікарні.