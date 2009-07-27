Перша у світі операція з пересадки рук

Карл Мерк, втратив свої руки в результаті нещасного випадку в 2002 році, рік тому переніс першу в світі операцію з пересадки рук. На прес-конференції він розповів, що пересадка пройшла успішно і його життя змінилося

Йому зробили першу в світі операцію з пересадки обох рук. 55-річному чоловікові пересадили кінцівки анонімного донора, який загинув перед операцією.

Як говорить Мерк, він нарешті-то може самостійно відкривати двері, їсти без сторонньої допомоги, їздити на велосипеді і митися.

Лікарі ухвалили рішення про пересадку донорських рук після того, як організм Карла відторгнув штучні трансплантанти.

"Тепер я можу почухатися, якщо десь засвербить, - радіє фермер. - Почуваю себе відмінно, зовсім як новенький!"

Він продемонстрував журналістам, що може схрещувати руки, піднімати їх над головою. Крім того, він оперся на лікті перед камерами.

"З кожним днем стає все краще. Неможливо описати ці відчуття людині, що не випробувала на собі, що значить прожити шість років без рук, без можливості робити що-небудь", - говорить Карл Мерк. - А тепер раптом вони у мене з`явилися. У це складно повірити! "

Він сподівається, що в найближчому майбутньому зможе сам піднести до рота кружку баварського пива і випити за своїх лікарів-першопрохідців.

Один з них, Крістоф Хенке, заявив журналістам, що результати операції перевершили всі очікування хірургів.

BBCrussian.com