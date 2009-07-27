Щоб волосся було красивим

Якщо ви піклуєтеся про здоров`я і красу свого волосся, значить, в арсеналі косметичних засобів і звичних процедур по догляду за ними обов`язково знайдуться не тільки шампуні і бальзами-обполіскувачи, але і маски для волосся. Ці засоби вважають найбільш раціональним способом захисту улюбленої шевелюри.

Маски бережуть волосся від негативної дії зовнішнього середовища, додають їм шовковистості, здорового блиску, насичують корисними поживними компонентами. Одним словом, без використання такого простого, але дуже ефективного засобу, як маска, ви навряд чи зможете зберегти красу і життєву силу волосся.

Як часто потрібна цілюща дія маски, залежить від стану вашого волосся. Якщо вони ослаблені, хворіють, значить, використання косметичного засобу буде актуальним 2-3 рази на тиждень. Якщо ж застосування засобу потрібне тільки в профілактичних цілях, то маскою досить користуватися раз на місяць. Для досягнення максимального результату фахівці радять періодично міняти маски для волосся.

Не секрет, що заслуженою популярністю користуються маски для волосся на основі глини, яке вважається щадними, але при цьому ефективними. Такі маски були знайомі ще Клеопатрі і Нефертіті. У чому ж їхній особливий секрет? Як пояснюють фахівці, глиняні маски для волосся відмінно поглинають забруднення, очищають волосся і шкіру голови, покращують мікроциркуляцію, додають волоссю додатковий об`єм. Плюс до цього маски з глиною мають антисептичні властивості. Відомо, що глина буває різною, тому і призначення масок теж різне. Так, наприклад, засоби для волосся з білою глиною рекомендують використовувати при випаданні і ламкості волосся. Для боротьби із себореєю використовуйте маски із зеленої глини. Жовта глина усуває лупу, червона, – ефективна для заспокоєння шкіри голови. Якщо ж до складу маски входить блакитна глина, то вона наситить волосся і шкіру голови киснем, чудово очистить і захистить волосся від агресивного зовнішнього середовища.

Чудовими інгредієнтами масок для волосся є молочні продукти, наприклад, маски із кефірів. Такі засоби особливо ефективні для сухого і нормального волосся. Зазвичай на проведення такої процедури потрібно лише 10-15 хвилин, протягом яких волосся і шкіра голови насищаються корисними речовинами, а потім маску потрібно просто змити водою.

Підбирати оптимальний варіант маски саме для вашого волосся найкраще спільно з перукарем або трихологом, який вивчить структуру вашої шевелюри, і знатиме, що для неї корисно і життєво необхідно. Це можуть бути маски, що позбавляють лупи, маски для сухого або жирного волосся, маски, що зупиняють випадіння волосся або підсилюють їхінй ріст. Одним словом, доведеться вибирати з маси варіантів і сучасного різноманіття.

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