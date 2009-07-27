У сонячну погоду блиск для вуст небезпечний для здоров'я

Фахівці попереджають: блиск для вуст може нести серйозну небезпеку для здоров`я жінки.

Американські дерматологи провели ряд досліджень і довели, що блиск без SPF-фільтру діє на шкіру вуст, як і спеціальне масло для засмаги. Тобто не тільки не захищає від шкідливих ультрафіолетових променів, а навіть "притягає" їх.

Якщо користуватися блиском для вуст, що не містить сонцезахисні фільтри, то це небезпечно не тільки появою опіків на шкірі, але і збільшенням ризику розвитку меланоми (раку шкіри).

Це не означає, що в сонячну погоду зовсім не можна користуватися блиском. Просто необхідно вибирати косметичні засоби, що забезпечують захист від агресивних сонячних променів.

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