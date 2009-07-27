В Херсонський області чоловік потрапив у реанімацію після укусу степової гадюки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 26 липня в Новотроїцькому районі до райлікарні звернувся 28-річний чоловік, мешканець села Ясна Поляна, якого в полі укусила степова гадюка.

У даний час постраждалий перебуває в реанімації в стані середньої тяжкості.