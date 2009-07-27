Дитячі депресії виявлятимуть з 2-го класу

Відбір дітей з симптомами депресії, найбільш поширеним психічним розладом в США, може початися набагато раніше, ніж вважалося раніше - починаючи з другого класу школи. До такої думки дійшли фахівці Вашингтонського університету, обстеживши психічний стан тисячі учнів з другого по восьмий клас з десяти учбових закладів, повідомляє АМИ-ТАСС.

Психологи виявили, що деякі діти відчувають себе самотніми, не мають друзів і більше хвилюються, ніж їх однолітки. Відповіді школярів на питання експертів про їх емоційний стан і повсякденні заняття сильно відрізнялися від типових уявлень, що другокласники весело і безтурботно проводять шкільний і вільний час.

Було встановлено, що чинниками включення дітей в різні групи депресії для хлопчиків були поведінкові проблеми і порушення уваги, а для дівчаток - надмірне відчуття тривожності. Відмічено, що дівчатка в 8 класі частіше мають депресивні ознаки.

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