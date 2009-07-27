Які водії частіше потрапляють в автоаварії

Ризиковане водіння серед молодих водіїв значно підвищує ризик аварії. Дослідники розглянули випадки автоаварій з участю понад 20 тис. водіїв від 17 до 24 років і з`ясували, що ті, хто дотримувався ризикованого водіння, на 50% частіше потрапляли в дорожньо-транспортні події.

Раніше фахівці встановили, що водіння машини у п`яному стані, на перевищених швидкостях або будь-яке інше порушення правил дорожнього руху поширеніше серед молодих автоаматорів. Експерти Інституту Джорджа, Australia`s National Health and Medical Research Council і NRMA Motoring and Services /Австралія/ визначили, що водії, які погано усвідомлюють або не визнають ризики на дорогах, частіше потрапляють в серйозні аварії.

Дослідження показало, що ризик катастрофи істотно загострюється, якщо молоді люди за кермом відправляли SMS-повідомлення, слухали гучну музику, їхали на високій швидкості або перевозили велику кількість людей. Такі моделі поведінки вносять істотний негативний внесок до числа автомобільних аварій, особливо серед молодих або недосвідчених водіїв, які знаходяться за кермом машини перший рік, говорять автори огляду. Статистика виявила той факт, що молоді водії 20-25 років частіше бувають поранені або гинуть в автоаварії, ніж водії старші 30-40 років.

ami-tass.ru