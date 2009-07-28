Молодим чоловікам шкідливо жити з батьками

Хлопці, які після досягнення віку 20-24 років продовжують жити в рідній домівці, більш схильні до насильства, ніж ті, хто починає самостійне життя. До такого висновку дійшли британські учені з Лондонського університету королеви Марії (Queen Mary, University of London).

За даними англійців, "пташенята", що засиділися в батьківському кублі, типово застосовують насильство зовні удома по відношенню до незнайомців. Тоді як ті нащадки, що живуть самостійно, мають більше шансів на отримання фінансової підтримки від тата і мами.

membrana.ru