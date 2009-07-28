Чим корисна сода

Бікарбонат натрію уповільнює прогресування хронічного захворювання нирок, виявили британські учені.

Фахівці з Королівського госпіталю Лондона (Royal London Hospital) досліджували більш як 100 пацієнтів з цим захворюванням, пише Telegraph. Щодня хворим давали невелику дозу бікарбонату натрію в пігулці. Через рік дослідники зіставили результати аналізів: виявилось, що у пацієнтів, які вживали бікарбонат натрію, функції нирок погіршувалися набагато повільніше, ніж у тих, хто лікувався традиційно.

Крім того, фахівці помітили, що хворим, які пили бікарбонат натрію, також рідше був потрібний діаліз (механічний процес, який виконують нирки).

smachno.ua