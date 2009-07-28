У Кіровограді ще 3 випадки підозри на тропічну малярію

Протягом минулих вихідних у Кіровограді до інфекційного відділення міської лікарні №1 з підозрою на тропічну малярію були госпіталізовані ще троє працівників авіакомпанії «УРГА».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в Кіровоградській області.

З характерними для хвороби симптомами до медичного закладу потрапили 33-річний штурман, який нещодавно повернувся з Республіки Чад, а також 39-річний менеджер та 44-річний бортмеханік авіакомпанії “УРГА”, які прилетіли з Республіки Конго.

Стан хворих оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, 20 і 22 липня до інфекційного відділення кіровоградської міської лікарні №1 з підозрою на малярію були госпіталізовані двоє працівників авіакомпанії «УРГА», які нещодавно повернулись з Республіки Конго.