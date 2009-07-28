Створюють штучний мозок

Протягом 10 років учені планують створити повністю функціональний штучний людський мозок, стверджує провідний швейцарський вчений Генрі Маркрам. Керівнику проекту по відтворенню штучного мозку вже вдалося відтворити деякі окремі елементи мозку щура, повідомляє Бі-бі-сі.

Як заявив професор на минулій в Оксфорді науковій конференції, штучний мозок людини допоможе з`ясувати причини психічних розладів, від яких страждають близько двох мільярдів людей.

Перші сумісні кроки по створенню синтетичного мозку були зроблені швейцарським Федеральним технічним інститутом Лозанни і компанією IBM в 2005 році.

Дослідники також сподіваються, що проект по створенню штучного мозку допоможе створити штучні моделі ссавців. І тоді ученим не доведеться ставити експерименти на тваринах.

rian.ru