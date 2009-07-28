Життя за біоритмами

Ви знаєте, що таке хронобіологія? А що ви знаєте про біоритми? Всі ми складаємося з однакового набору органів, а у кожного з цих органів є свій власний час якнайкращого або якнайгіршого стану, простіше кажучи – «час піків». Ось хронобіологи якраз і вивчають прояви циклічності в роботі нашого організму, або, простіше кажучи, біоритми людини.

- Якщо ви хочете випити чашку ароматної кави, то краще це зробити вранці, до полудня. Саме в цей час з найбільшою старанністю працює нюх, і запахи відчуваються надзвичайно гостро. Але ви повинні знати, що саме в проміжку з 7 до 10 ранку, коли організм прокидається, артеріальний тиск різко підстрибує...

- Якщо у вас є проблеми з серцево-судинною системою, розумніше замінити уранішню каву хоч би короткою прогулянкою – в цей час доби ви особливо гостро відчуєте вранішні аромати природи.

- Якщо ви збираєтеся в кафе, ресторан або на зустріч з подругами – помірне вживання міцних напоїв найбільш доречне в період з 18 до 20 годин, коли печінка найвправніше розправляється з алкоголем.

- Постарайтеся уникнути ухвалення серйозних рішень до 9 годин ранку, але і дуже довго зважувати «за і проти» теж не варто - оптимальний час для ухвалення рішень, якщо вірити біоритмам, - близько полудня.

- Знаючи особливості функціонування біоритмів, можна сміливо приступати до хворобливих процедур, на зразок відвідин стоматолога, епіляції або мезотерапії: з 18 до 20 години больова чутливість організму істотно знижується.

- Навіть при самому напруженому життєвому графіку постарайтеся не сідати за кермо свого автомобіля з 2 до 4 годин ранку. В цей час доби не тільки сильно понижена працездатність людини, але і ослаблений зір, зокрема розрізнення кольорів. Вночі, як відомо, всі кішки сірі, а світлофори - чорні: контрастні червоний і зелений стають для ока практично однаковими.

- Якщо ви в передчутті романтичного побачення, вам доведеться відпроситися з роботи або навіть узяти відгул. У 10-11 ранку і в 16-18 годин дня ми виглядаємо свіжішими і найпривабливішими. А ось від спокуси побачитися з коханим в обідню перерву, з 13 до 15 годин, іноді варто відмовитися: в цей час сповільнюються обмінні процеси, і ми виглядаємо млявішими, ніж зазвичай.

galya.ru