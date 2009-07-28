Лавандова олія знімає стрес
Заспокійливий ефект ароматерапії
Група японських дослідників під керівництвом Акио Накамури (Akio Nakamura) провела кількісну оцінку впливу запахів на психофізіологію. Статтю про це дослідження публікує американський Журнал сільськогосподарської і харчової хімії (Journal of Agricultural and Food Chemistry).
У експерименті, поставленому на щурах, учені піддавали тварин стресу, поміщаючи їх в обмежуючі рух пластикові трубки. При цьому частина тварин вдихала ароматичну речовину - лікареол.
Лікареол або (R) -(-) -линалоол (3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол) - органічна сполука, що належить до групи терпеноїдів. У промисловості виділяється з олії мускатної шавлії і лаванди, зустрічається в чаї, апельсинах, винограді і інших фруктах, має запах конвалії.
Його психофізіологічні ефекти описані у ряді досліджень. В цілому, відомо, що лікареол має заспокійливий ефект і знижує частоту серцевих скорочень.
"Ароматерапія" при стресі чинить вплив на біологічні процеси в лейкоцитах щурів (включаючи нейтрофіли і лімфоцити), нівелюючи у тварин обумовлені стресом зміни імунної відповіді. Аналізи крові показали, що вдихання лікареолу приводить до нормалізації рівня нейтрофілів і лімфоцитів в крові піддослідних тварин.