Лавандова олія знімає стрес

Група японських дослідників під керівництвом Акио Накамури (Akio Nakamura) провела кількісну оцінку впливу запахів на психофізіологію. Статтю про це дослідження публікує американський Журнал сільськогосподарської і харчової хімії (Journal of Agricultural and Food Chemistry).

У експерименті, поставленому на щурах, учені піддавали тварин стресу, поміщаючи їх в обмежуючі рух пластикові трубки. При цьому частина тварин вдихала ароматичну речовину - лікареол.

Лікареол або (R) -(-) -линалоол (3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол) - органічна сполука, що належить до групи терпеноїдів. У промисловості виділяється з олії мускатної шавлії і лаванди, зустрічається в чаї, апельсинах, винограді і інших фруктах, має запах конвалії.

Його психофізіологічні ефекти описані у ряді досліджень. В цілому, відомо, що лікареол має заспокійливий ефект і знижує частоту серцевих скорочень.

"Ароматерапія" при стресі чинить вплив на біологічні процеси в лейкоцитах щурів (включаючи нейтрофіли і лімфоцити), нівелюючи у тварин обумовлені стресом зміни імунної відповіді. Аналізи крові показали, що вдихання лікареолу приводить до нормалізації рівня нейтрофілів і лімфоцитів в крові піддослідних тварин.

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