Лікувальні заклади перетворять на некомерційні підприємства

Лікарні та поліклініки Черкас реорганізують із лікувально-профілактичних закладів в комунальні некомерційні підприємства. Це має позначиться на підвищенні якості надання медичних послуг жителям міста і при цьому жодним чином не вплине на їх безоплатність, вважають в Департаменті охорони здоров’я та соціальної політики Черкаського міськвиконкому.

За інформацією прес-служби Черкаського міськвиконкому, реформування торкнеться міських лікарень №1 та №2, міських поліклінік №2 та 4, стоматологічних поліклінік № 1 та № 2, інфекційної лікарні. Реорганізації поки що не підлягатимуть Третя лікарня швидкої медичної допомоги, дитяча лікарня, дитячі поліклініки та пологові будинки.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я та соціальної політики Черкаського міськвиконкому Олега СТАДНИКА, при створенні комунальних некомерційних підприємств зміниться механізм господарювання: від повного бюджетного фінансування вони переходять в статус отримувачів бюджетних коштів. Якщо раніше усі кошти надходили до лікарень цілеспрямовано: певні суми на зарплату, енергоносії, а те, що залишалось, – на розвиток, то відтепер кожен керівник самостійно визначатиме, скільки витрачати на зарплату, енергоносії, а скільки вкладати у розвиток. О.СТАДНИК переконаний, що наскільки якісно і фахово обслуговуватимуть і лікуватимуть пацієнтів в певній лікарні чи поліклініці - стільки людей там і лікуватиметься, а від цього залежатиме рівень фінансування закладу. Крім того, нова форма господарювання медзакладів Черкас зробить їх більш мобільними і здатними швидко пристосовуватись до змін.

О.СТАДНИК впевнений, що необхідність реформування охорони здоров’я назріла вже давно. Подальше зволікання зі змінами прирікає медицину на поступовий занепад і деградацію, адже люди уже бачать в лікарях не тих, хто надає допомогу, а ворогів. Саме тому після реорганізації лікувальних закладів міська влада оплачуватиме не саме функціонування того чи іншого закладу, аби він існував, а розраховуватиметься за конкретні послуги, які надаватиме лікарня чи поліклініка.