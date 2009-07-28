Чернігівщина: скажена кішка покусала чоловіка і двох дітей

10:18, 28 липня 2009
Країна
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Проводять протиепізоотичні заходи

У селі Нова Папірня Чернігівської області у приватному господарстві хвора на сказ кішка покусала господаря та двох дітей.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації.

Постраждалі госпіталізовані до Ріпкинської центральної районної лікарні. Наразі проводяться протиепізоотичні заходи.

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