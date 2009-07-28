У Росії - вже 30 випадків захворювання на новий грип
11:05, 28 липня 2009Країна
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З кожним днем хворих більшає
У Росії на сьогодні офіційно підтверджено близько 30 випадків захворювання на новий грип А/H1N1.
Як передає канал "Вєсті", головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко відзначив, що за добу число інфікованих збільшилося в півтора рази. Ще декілька чоловік госпіталізовано з симптомами цього захворювання.
Збільшується і число міст, де виявлено небезпечний грип, серед них - Москва, Перм, Катеринбург, Новосибірськ, а також, Московська, Челябінська, Томська області.
У понеділок Григорій Онищенко підписав розпорядження про заборону виїзду дитячих груп з Росії до Великобританії, яка лідирує серед європейських країн по числу захворювань новим грипом.
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