У Росії - вже 30 випадків захворювання на новий грип

У Росії на сьогодні офіційно підтверджено близько 30 випадків захворювання на новий грип А/H1N1.

Як передає канал "Вєсті", головний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко відзначив, що за добу число інфікованих збільшилося в півтора рази. Ще декілька чоловік госпіталізовано з симптомами цього захворювання.

Збільшується і число міст, де виявлено небезпечний грип, серед них - Москва, Перм, Катеринбург, Новосибірськ, а також, Московська, Челябінська, Томська області.

У понеділок Григорій Онищенко підписав розпорядження про заборону виїзду дитячих груп з Росії до Великобританії, яка лідирує серед європейських країн по числу захворювань новим грипом.