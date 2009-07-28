Кожен мешканець Чернігова зможе безкоштовно пройти медобстеження

У Чернігові з серпня стартує акція "З думкою про здоров`я чернігівців", під час якої кожен житель міста зможе безкоштовно пройти медичне обстеження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Чернігівському прес-клубі реформ повідомила голова об`єднання "Громадська думка" Анна РОМАНОВА.

За її словами, акція безкоштовного медичного обстеження чернігівців є дуже актуальною, оскільки демографічна ситуація в області та місті залишається складною – смертність у декілька разів перевищує народжуваність. Перше місце серед причин смертей жителів регіону займають серцево-судинні захворювання, на другому – онкологічні. У структурі онкологічних захворювань лідирує рак молочної залози, від якого страждають не лише жінки, а й чоловіки.

"Лікарі вважають, що висока смертність від цих хвороб пов`язана саме із несвоєчасним медичним обстеженням та діагностикою", - зазначила А.РОМАНОВА.

Ці факти і спонукали громадську організацію розпочати акцію "З думкою про здоров`я чернігівців", що триватиме з 3 серпня до 11 жовтня цього року. Жителі Чернігова матимуть можливість безкоштовно пройти обстеження серцево-судинної системи (виміряти тиск та зробити кардіограму), отримати консультації кваліфікованих кардіологів, а також одержати безкоштовне направлення на мамографію. Фінансуватимуть акцію "З думкою про здоров`я чернігівців" місцеві підприємства.

До кожного мікрорайону міста приїжджатиме спеціально обладнаний автобус із лікарями. Активісти організації вже розробили 54 маршрути та графік поїздок у Чернігові. Пересувні медичні центри працюватимуть з 12.00 до 19.00. Організатори акції сподіваються, що обстеженням зацікавляться не тільки літні люди, а молодь та люди середнього віку.

Як зазначив головний міський онколог Валерій ЗУБ, під час акції відбуватиметься інформаційна кампанія, спрямована на те, щоб стимулювати людей замислитися над цінністю власного здоров`я і вчасно проходити профілактичні огляди.

"Про це постійно треба говорити, адже обізнаність населення низька", - сказав лікар.

Також організатори підкреслили, що дана акція не має жодного політичного підтексту, а викликана виключно демографічною ситуацією в регіоні. Її підтримали управління охорони здоров`я міської ради та деякі ЗМІ обласного центру.

"Якщо акція врятує хоч кілька людських життів, її можна вважати успішною", - переконані організатори.