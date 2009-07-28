Грипом A/H1N1 за два роки у світі можуть інфікуватися 2 млрд людей

У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що грипом A/H1N1, який поширився на 160 країн світу, впродовж наступних двох років можуть інфікуватися 2 млрд. осіб.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, представник ВООЗ Кейджі ФУКУДА заявив, що пандемія поширюватиметься, і повідомлення про 100 тисяч нових випадків захворювання минулого тижня лише в Англії можуть відповідати дійсності.

“Порівняно чітко зрозуміло, що вірус буде продовжувати поширюватися. Навіть попри те, що пандемія вже триває 3-4 місяці – це рання стадія”, - сказав він.

За даними ВООЗ, у світі за останні 4 місяці внаслідок хвороби померло майже 800 осіб.

ВООЗ твердить, що робота над виготовленням вакцини прискорюється, але наголосив, що найголовнішим є питання безпеки.