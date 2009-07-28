Що лікує сало

Про те, як корисно їсти сало, мовитися багато. Та і не дарма, адже цей продукт з давніх часів наші предки використовували і для лікування. На столах наших предків свиняче сало було присутнє в необмежених кількостях. У цій статті ми пропонуємо вам поговорити про те, які прості рецепти народної медицини існують на основі сала.

Рецепт 1. Якщо у вас раптово розболівся зуб, то не поспішаєте приймати знеболюючий засіб.

Замість пігулки візьміть невелику скибочку солоного сала, яку заздалегідь потрібно очистити від частинок солі і відокремити від шкірки, і прикладіть його за щоку до хворого зуба.

Рецепт 2. Ніхто з нас не застрахований від ран. Деякі рани затягуються дуже довго, приносячи хворому масу незручностей і неприємних відчуттів.

Для того, щоб прискорити процес загоєння рани скористайтеся таким засобом: для його приготування вам потрібно буде в рівних частках узяти бджолиний віск, свинячий жир, ялинову смолу.

Всі інгредієнти змішайте в одній емальованій посудині і поваріть засіб на повільному вогні, постійно помішуючи.

Варити засіб потрібно протягом п`яти-десяти хвилин.

Одержану мазь, поки вона не остигнула, переливають в скляну баночку, після чого, остуджують.

Уражену ділянку шкіри необхідно змащувати готовим засобом два-три рази протягом доби.

Рецепт 3. Допоможе сало і при такому поширеному серед прекрасної половини людства захворюванні, як варікозне розширення вен.

Якщо ви страждаєте даною недугою, то візьміть на озброєння такий рецепт: скибочки несолоного сала слід прикласти на хворі місця (вузли) і закріпити їх за допомогою пов`язки. Пов`язку не слід знімати протягом доби.

Після закінчення цього часу необхідно поміняти пов`язку. Повторюйте дані дії до тих пір, поки не доб`єтеся полегшення свого стану.

Рецепт 4. Приблизно так можна лікувати і таке захворювання, як масти.

Ви повинні також примотувати шматочки сала до хворих місць і міняти пов`язку один раз на добу.

Існує тільки одна відмінність: в даному випадку вам потрібно буде використовувати не свіже сало, а старе.

Рецепт 5. Наші предки за допомогою сала лікували навіть геморой.

Для приготування лікарського засобу від геморою необхідно узяти старе сало і гарненько розтовкти його.

До товченого сала додають дрібно порубану ріпчасту цибулю і суміш знову товчуть до отримання однорідної маси. Готовий засіб вводять в пряму кишку.

Повторювати цю процедуру слід щодня до тих пір, поки не відчуєте полегшення свого стану.

Рецепт 6. За допомогою топленого сала можна навіть видалити з шкіри ненависні бородавки.

Для цього вам потрібно буде змішати топлене сало з товченим часником.

При цьому, дуже важливо дотримуватися пропорції: дві частини сала і одна частина часнику.

Готову масу наносять на бородавку і закріплюють за допомогою пов`язки.

Суміш слід міняти один раз на добу.

Рецепт 7. Хорошого ефекту допоможе досягти сало і при розтріскуванні шкіри на п`ятах.

Спочатку вам потрібно буде розпарити ногу в гарячій воді, після чого потрібно видалити ороговілий шар шкіри за допомогою пемзи і прикласти до п`ят скибочки старого солоного сала, які необхідно заздалегідь очистити від частинок солі.

Прикладати сало потрібно кілька разів на день.

gen.su