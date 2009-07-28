Луганщина: рівень захворюваності на туберкульоз знизився

За даними обласного протитуберкульозного диспансеру, в першому півріччі 2009 року рівень захворюваності на всі форми туберкульозу в Луганській області знизився на 8,3%, показник смертності від прогресуючих форм туберкульозу - на 3,6%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Луганському обласному Центрі здоров`я.

Робота з профілактики туберкульозу серед населення області проводиться задовільно. Так, показник охоплення флюорографічними оглядами дорослого населення в 2009 році виріс на 1,5%. Виявлення хворих на туберкульоз під час прооглядів становить 54,1%. Охоплення діагностикою на виявлення захворюваності на туберкульоз дитячого населення Луганської області становить 365,6 на 1000 дітей.

У лікувально-профілактичних закладах активно проводиться профілактична робота з пріоритетом у групах підвищеного ризику захворюваності на туберкульоз за медичними й соціальними показаннями. Загалом по області група ризику за медичними показаннями становить 171 тис. 068 людей, у першому півріччі обстежено 85 тис. 138 осіб, що становить 49,8% річного плану. Група ризику за соціальними показниками становить 816 тис. 349 осіб, обстежено 321 тисячу 721 людину (39,4%).