На Чернігівщині - понад 900 тонн непридатних хімічних добрив

На Чернігівщині зберігається понад 900 тонн непридатних до використання хімічних добрив.

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції в Чернігівській області, за результатами екологічних перевірок, проведених на Чернігівщині у 2008-2009 роках, встановлено, що ситуація з непридатними до використання хімічними засобами захисту рослин суттєво не покращується.

На сьогодні на території регіону у 202 місцях зберігається понад 900 тонн непридатних хімічних засобів захисту рослин. Причому, у 18 місцях відсутні власники складів, і нагляд за ними здійснюють представники органів місцевого самоврядування. У незадовільному стані зберігаються майже 260 тонн непридатних хімікатів у 66 місцях.

Цього року державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області перевірили 17 місць складування непридатних хімікатів, з яких 7 не відповідає екологічним та санітарним нормам. За порушення правил зберігання пестицидів і агрохімікатів до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб.

Як стверджують екологи, вирішити проблему утилізації непридатних добрив неможливо через застосування тільки заходів адміністративного впливу. Для покращення ситуації необхідно прийняти відповідні законодавчі акти, щоб здійснити утилізацію за кошти місцевих та державного бюджетів.

Постійно діючі комісії з питань поводження з відходами практично не працюють і обов’язки з нагляду за місцями зберігання добрив, де немає їх власників, покладаються на представників органів місцевого самоврядування. Але комісії не мають коштів на проведення робіт зі знешкодження непридатних хімікатів та облаштування місць для їх зберігання відповідно до вимог законодавства. Земля, на якій зберігаються хімікати, розпайована, встановлено непоодинокі факти розкрадання будівельних матеріалів, з яких побудовані складські приміщення, в них часто стаються пожежі.