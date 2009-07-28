Лікарські амбулаторії Черкащини укомплектовані лікарями на 60%

Лікарські амбулаторії Черкаської області станом на 1 липня укомплектовані лікарями лише на 60,6%.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН головний позаштатний спеціаліст з амбулаторно-поліклінічної допомоги Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Ігор ВАЛОВИЙ.

Зокрема, у 12 сільських лікарських амбулаторіях взагалі не залишилося лікарів, у 4-х фельдшерсько-акушерських пунктах не зайнята жодна посада молодших медичних спеціалістів.

Як підкреслив І.ВАЛОВИЙ, медицині області гостро не вистачає педіатрів, терапевтів, лаборантів, фтизіатрів, рентгенологів. Впродовж останніх років постійно загострюється негативна тенденція відсутності кадрового забезпечення лікарень фахівцями, особливо в сільській місцевості.

В той же час на Черкащині збільшилася кількість лікарів пенсійного віку, яка на початок року досягла по області 28%, а в Звенигородському і Тальнівському районах - 50%. Ще 15% лікарів - це спеціалісти передпенсійного віку.