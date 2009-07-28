Створений шоколад для тих, хто худне

Створений новий шоколад, який абсолютно спокійно можуть їсти ті, кому лікарі призначають дієту або хто сам боїться набрати зайву вагу, повідомляє видання Daily Mirror.

Виробники стверджують, що в новому шоколаді на 90% менше калорій, ніж у стандартній плитці. До того ж, він не так сильно тане, як звичайний шоколад.

Швейцарська компанія Barry Callebaut назвала розроблений нею таємний інгредієнт "вулканом", тому що він може витримувати температуру до 55 градусів за Цельсієм.

"Наші інженери натрапили на дану технологію абсолютно випадково. Це приємний продукт з шоколадним смаком і сильним ароматом. Він тане в роті, але лише завдяки ферментам, що містяться в людській слині, а не від тепла", - повідомив з приводу новинки прес-секретар компанії.

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