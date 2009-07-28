Курці рідко схильні до гіпертонії

Курці рідше за некурящих страждають від високого тиску, хоча більше ризикують дістати серцеві хвороби.

Такий висновок зробили співробітники Університетського коледжу Лондона (Великобританія) на основі результатів дослідження більш як 20 тисяч чоловіків і жінок.

І куріння, і гіпертонія є причинами ранніх смертей. Проте ті, хто палить, рідко скаржаться на високий кров`яний тиск порівняно з тими, хто не має цієї згубної пристрасті, і тими, хто палив, але пізніше відмовився від шкідливої звички. Учені пояснюють цей парадокс тим, що курці набагато стрункіші за некурящих. А високий тиск, як відомо, частіше мучить тих, хто має зайву вагу.

compulenta.ru