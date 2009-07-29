До чого приводить гучна музика

Нове дослідження показало, що дорослі і діти, що включають гучність на своїх музичних програвачах на максимум, міняють свою поведінку, якщо одержують відповідну рекомендацію лікаря. Більшість з них у такому разі або роблять музику тихіше або починають застосовувати захисні засоби для вух.

Про це повідомляє Day.Az з посиланням на Health-ua.

Учені з`ясували, що більшість людей слухає поради лікарів і робить музику тихіше, якщо фахівці дали їм пряму рекомендацію. Близько половини респондентів заявила, що відчували неприємні симптоми, такі, як дзвін у вухах і втрату гостроти слуху після прослуховування гучної музики, а 32% опитаних вважають свої симптоми тривожними.

Близько 75% опитаних вказали, що мають MP3-плеєри, а 24% зізналися, що прослуховують плеєр більш як 15 годин на тиждень. Близько половини заявила, що слухають музику на 75-100% від максимальної гучності. Будучи оточеними зовнішнім шумом, наприклад, в метрополітені або на вулиці з напруженим рухом, 89% респондентів викручують гучність в плейєрах на максимум.

«Часткова втрата слуху - явище настільки поширене, що вже стало нормою», - заявив автор дослідження доктор Роланд Іві, глава відділення отоларингології в Університеті Вандербілта. Учені з`ясували, що, з часу останнього дослідження, проведеного в 2002 році, багато людей не знають про небезпеку гучної музики. Втім, певний прогрес в рівні обізнаності присутній, в основному, завдяки засобам масової інформації.

day.az