Цукор загоює рани

Лектор з університету Вулвергемптона, Великобританія, одержав грант в 25000 фунтів стерлінгів на дослідження чудових загоюючих властивостей звичайного цукру. Мойсей Муранду (Moses Murandu) народився в Зімбабве, і ще його батько використовував гранульований цукор при лікуванні ран і порізів, щоб зменшити біль і прискорити процес загоєння.

Мойсей Муранду провів дослідження, в якому вивчав дію цукру на рани пацієнтів, причому виділяв на цю роботу свої власні кошти. Виявилось, цукор можна застосовувати в лікуванні ран, виразок на ногах і навіть при ампутаціях. Він допомагає загоїти рану і понизити біль, оскільки хвороботворним бактеріям необхідна вода для розмноження і росту, а цукор вбирає воду, примушуючи бактерії гинути. Мойсей Муранду визначив, що 25% цукровий розчин приводить до загибелі мікроорганізмів.

Дослідження Мойсея підтримав його колега Малкольм Симмз (Malcolm Simms), який раніше працював в Уганді і спостерігав, як там використовували цукор в медичних цілях, повідомляє Health-ua.org.

rosbalt.ru