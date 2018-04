Розлучені частіше хворіють

Розлучені люди страждають на хронічні захворювання частіше за інших, повідомляє Бі-бі-сі. Такі дані були одержані в ході дослідження фахівців з Університету Чікаго (University of Chicago) під керівництвом доктора Лінди Вейт (Linda Waite). Звіт про їх роботу буде опублікований в Journal of Health and Social Behaviour.

Учені опитали 8652 людини у віці від 51 до 61 року. В ході дослідження було встановлено, що розлучені люди страждають на хронічні захворювання на 20 відсотків частіше, ніж ті, хто ніколи не розлучався або взагалі не перебував у шлюбі. Для випробовуваних, які після розлучення уклали другий шлюб, цей показник становив 12 відсотків.

За словами Лінди Вейт, негативний вплив розлучення на здоров`я викликаний стресом, скороченням доходів на людину, а також необхідністю поодинці виховувати дітей.

medportal.ru