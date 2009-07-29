Ожиріння шкідливе ...для гаманця

Ожиріння - це не тільки шкідливо для здоров`я, але і для гаманця, стверджують американські медики. Згідно з останніми дослідницькими даними, близько 10% всіх медичних витрат в сучасному світі так чи інакше пов`язані з боротьбою з ожирінням або надмірною вагою, повідомляє видання CyberSecurity.

Як показують новітні дослідження, в Сполучених Штатах число огрядних людей і вартість лікування хвороб, пов`язаних з ожирінням, різко збільшилися за період з 1998 по 2006 рік.

Згідно опублікованим в журналі Health Affairs даним, в 2006 році сума, витрачена на лікування і профілактику захворювань, пов`язаних з ожирінням, склала 147 мільярдів доларів. Це удвічі перевищує аналогічні показники 8-ма роками раніше - 74 мільярди.

Учені з некомерційної організації Research Triangle Institute і американського Центру по контролю і профілактиці захворювань (CDC) відзначають, що витрати на лікування пов`язаних з ожирінням хвороб, включаючи діабет і серцеві захворювання, зараз становить 9,1% від загальних витрат на охорону здоров`я - порівняно з 6,5% в 1998 році.

Сучасному людству, якщо воно не бажає остаточно перетворитися на поголовних товстунів, слід якнайшвидше міняти раціон харчування і якомога більше рухатися.

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