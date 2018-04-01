Професія чоловіка позначається на його здоров'ї

Учені з Манчестерського університету, провівши ряд досліджень, склали перелік спеціальностей, що негативно впливають на чоловічий основний інстинкт. При цьому були враховані не тільки професійні обов`язки і умови роботи, але і властиві зайнятим в тій або іншій галузі співробітникам шкідливі звички, стресогенність різних видів діяльності і навіть кількість розлучень серед їх представників.

Результати заморських дослідників виявилися невтішними і для росіян: практично всі основні спеціальності, так або інакше, випробовують на міцність чоловіче здоров`я. Проте деякі з них особливо в цьому «досягли» успіху.

Акули бізнесу

Сидяча робота, незбалансоване харчування і постійні аврали – норма життя для російських бізнесменів і офісних співробітників. А якщо додати до цього підступних конкурентів, нестабільність на фондових ринках і нерозторопність бюрократичного апарату, то картина буде повнішою. Загалом, стрес, та і годі. І дійсно, коли життя перетворюється на безперервну боротьбу за активи і гонку вгору по кар`єрних сходах, на любов не залишається ні часу, ні бажання, ні сил. До того ж, за словами психологів, деякі успішні столичні менеджери, що встигли скуштувати всю красу споживчого буму, страждають інтимофобією. Що, втім, недивно, адже з першого разу не завжди зрозуміло, що ж насправді більше привертає привабливих молодих красунь: особисті якості топ-менеджера в літах або все-таки його банківський рахунок.

Чоловіки у формі

Як відомо, немало жінок люблять військових, проте через напружене несення служби і пов`язані з нею небезпеки у них самих не завжди виходить відповісти взаємністю. Втім, навіть у вільний від бойових дій час нескінченні поневіряння по гарнізонах, похмурі товариші по службі, строга дисципліна і одноманітна їжа можуть геть позбавити «старих солдатів, що не знають слів любові», здатності насолоджуватися товариством прекрасних пані. Особливо важко доводиться морякам, які, навіть зійшовши на берег після дальнього плавання, хочуть, але вже не можуть розлучитися із стереотипом, що жінка на кораблі – погана прикмета. У зв`язку з цим в медицині навіть з`явився спеціальний термін «імпотенція моряка».

Не легше і представникам правоохоронних органів. І хоча у них є можливість після важкого трудового дня щовечірньо повертатися додому, багатьом з них так і не вдається припинити нескінченно прокручувати в голові допит небезпечного злочинця і перемкнутися на виконання подружнього обов`язку.

Служителі муз

Свої труднощі і у представників творчих професій: весь їх запал, як правило, повністю йде на те, щоб довести неосвіченій публіці свою геніальність. Проте, судячи по кількості загальновизнаних майстрів пера і полотна, виходить це далеко не у всіх. Втім, як відомо, поетом можеш ти не бути, але богемний спосіб життя вести зобов`язаний. І якщо з рок-н-ролом і наркотиками стосунки ще якось складаються, то ось з інтимом деколи виникають проблеми. Що знову ж таки недивно: будь-який лікар може підтвердити, що нерегулярне статеве життя, випадкові зв`язки і синдром невизнаного генія вбивають всі бажання на кореню.

Хлопець від верстата

Не все гаразд і у представників робочого класу, не схильних до рефлексії. Важка праця, регулярне підняття вантажів і не менш регулярне розпивання міцних напоїв в тісній чоловічій компанії любовним марафонам явно не сприяє. А якщо виробництво ще і шкідливе, наприклад, пов`язане з різким перепадом температур або токсичними вихлопами, то про любовні пригоди взагалі можна забути. До того ж не варто думати, що фізична праця не припускає нервових перевантажень: рятувальникам, пожежникам, промисловим альпіністам і шахтарям напевно буде що сказати із цього приводу.

На зло рекордам

Здавалося б, у спортсменів, службовців проблем з потенцією бути не повинно. Але це не зовсім так: вимотуючі тренування, строгий режим і нав`язливі думки про золоті медалі не залишають багатьом сил для рекордів в особистому житті, а постійні збори і змагання – часу для пошуку постійної партнерки. А тим часом нерегулярне статеве життя і випадкові зв`язки, за словами фахівців, – одна з причин статевого безсилля, не говорячи вже про травми і подальше посилене лікування, які забирають у атлетів останню надію на відновлення основного інстинкту.

Від безсилля врятують креветки і пиво?

Оприлюднивши свій сумний список небезпечних для потенції спеціальностей, британські учені замовчують про те, як, не дивлячись на професійні обов`язки, залишатися у формі. Відповідь на це питання дають російські сексологи.

«В першу чергу необхідно регулярно проходити медичний огляд і своєчасно здавати аналізи на інфекції, що передаються статевим шляхом, – розповів лікар-сексопатолог Ілля Міхайлов. – Особливо варто остерігатися герпесу, який в запущених випадках може вражати простату. Також бажано більше рухатися – ця порада особливо актуальна для чоловіків, які ведуть сидячий спосіб життя. Навіть невелика піша прогулянка допоможе усунути застій крові в малому тазу. Помірні тренування хороші тим, що тримають в тонусі м`язи, а це пов`язано з гормонами, які багато в чому відповідають за чоловічі функції. Важливу роль грає і правильне харчування. Темний шоколад, морепродукти, зелень і темні сорти пива в терапевтичних дозах мають благотворну дію на чоловіче здоров`я. Пробудженню основного інстинкту сприяє і відмова від шкідливих звичок, які можуть приводити до збоїв в імунній системі, а згодом і до статевого безсилля. І, зрозуміло, по можливості необхідно зробити своє інтимне життя регулярним. Хоча конкретних норм і правив тут бути не може, головне – не допускати тривалих періодів утримання».

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