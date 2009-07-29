Солярій смертельно небезпечний для здоров'я

Солярій так само смертельно небезпечний для людини, як миш`як або іприт (гірчичний газ), повідомляє агентство АР.

Експерти Міжнародного агентства досліджень онкологічних захворювань (Ліон, Франція) проаналізували результати двадцяти досліджень і дійшли висновку, що ризик виникнення раку шкіри зростає на 75%, якщо людина починає відвідувати солярій до 30 років.

Також виявлено, що всі типи ультрафіолетового випромінювання викликають сильні мутації у мишей. Це є доказом канцерогенності ультрафіолету.

З тих пір, як в світі увійшла до моди штучна засмага, рак шкіри значно "помолодшав". Наприклад, сьогодні у Великобританії меланома діагностується в основному у двадцятирічних дівчат, хоча раніше ця недуга вражала людей старше 75 років.

science.compulenta.ru