Солярій смертельно небезпечний для здоров'я
Як миш`як або іприт
Солярій так само смертельно небезпечний для людини, як миш`як або іприт (гірчичний газ), повідомляє агентство АР.
Експерти Міжнародного агентства досліджень онкологічних захворювань (Ліон, Франція) проаналізували результати двадцяти досліджень і дійшли висновку, що ризик виникнення раку шкіри зростає на 75%, якщо людина починає відвідувати солярій до 30 років.
Також виявлено, що всі типи ультрафіолетового випромінювання викликають сильні мутації у мишей. Це є доказом канцерогенності ультрафіолету.
З тих пір, як в світі увійшла до моди штучна засмага, рак шкіри значно "помолодшав". Наприклад, сьогодні у Великобританії меланома діагностується в основному у двадцятирічних дівчат, хоча раніше ця недуга вражала людей старше 75 років.