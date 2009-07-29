Маргарин впливає на кишечник

Полінасичені кислоти безумовно корисні для серця, але їх надмірне вживання шкідливе для кишечника. Експерти вважають, що лінолієва кислота з рослинних маргаринів є причиною 25% випадків виразкового коліту.

Вони зробили такий висновок, вивчивши більш як 200000 харчових щоденників, написаних учасниками дослідження.

Харчування, багате іншими жирами, такими як омега 3, знижує ризик розвитку неспецифічного виразкового коліту на 77%.

Лінолієвая кислота - жирна кислота, знайдена в насінні і горіхах. У тілі вона перетвориться в компонент клітинної мембрани. При її високих рівнях, виявлених у пацієнтів з неспецифічним виразковим колітом, відбуваються запальні процеси (вироблення відповідних хімічних речовин).

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