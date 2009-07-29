У Полтаві вилучили понад 10 тис. пляшок горілки-фальсифікату

Співробітники податкової міліції в Полтавській області на території однієї з оптових баз вилучили 10 тис. 200 пляшок фальсифікованої горілки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив представник прес-служби обласної податкової міліції.

«Згідно з висновком експертизи Полтавської обласної санітарно-епідеміологічної служби, дана суміш води й спирту під вживання може становити серйозну небезпеку для життя людини. У вилученій «горілці» спостерігалися побічні домішки у вигляді чорних і білих пластівців, а через низький вміст етилового спирту міцність становила лише 33%», - сказав представник податкової міліції.

За його даними, фальсифікована продукція належала 66-річному полтавчанинові, приватному підприємцеві, який займався перевезенням і реалізацією горілчаних виробів. Загалом вилучили підробленої продукції на суму більш як 140 тис. грн.

Загалом з початку року працівники податкової міліції Полтавської області до адміністративної й кримінальної відповідальності притягнули майже 50 організаторів підпільних цехів і напівлегальних виробництв. Порушено 16 кримінальних справ за скоєння тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв із сировини, небезпечної для життя і здоров`я людини і 2 кримінальних справи за незаконне використання фальшивих марок акцизного збору. З обороту вилучили лікеро-горілчану продукцію сумнівного походження на суму майже 350 тис. грн.