У Польщі - вже більш як 70 хворих на грип A/H1N1
10:58, 29 липня 2009Країна
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Жоден з хворих не помер
У Польщі кількість хворих на грип A/H1N1 з початку пандемії становить 71 чоловік.
Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, останні випадки захворювання зафіксовані у поляків, котрі повернулись додому з відпочинку в Іспанії.
Хвороба у більшості випадків, за винятком 8-річної дівчинки у Варшаві, проходить, за твердженнями лікарів, «лагідно».
Новий вірус грипу A/H1N1 з’явився в Мексиці в травні-квітні, після чого почав блискавично розповсюджуватися в інших країнах світу.
У Польщі перший випадок був зафіксований на початку травня.
Жоден з хворих не помер.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, новий вірус вже добрався до близько 160 країн, де від нього померло 800 людей.
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