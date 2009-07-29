У Польщі - вже більш як 70 хворих на грип A/H1N1

У Польщі кількість хворих на грип A/H1N1 з початку пандемії становить 71 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських медіа, останні випадки захворювання зафіксовані у поляків, котрі повернулись додому з відпочинку в Іспанії.

Хвороба у більшості випадків, за винятком 8-річної дівчинки у Варшаві, проходить, за твердженнями лікарів, «лагідно».

Новий вірус грипу A/H1N1 з’явився в Мексиці в травні-квітні, після чого почав блискавично розповсюджуватися в інших країнах світу.

У Польщі перший випадок був зафіксований на початку травня.

Жоден з хворих не помер.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, новий вірус вже добрався до близько 160 країн, де від нього померло 800 людей.