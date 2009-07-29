Донеччина: виписали всіх дітей, госпіталізованих з отруєнням

У Донецькій області з лікарень виписані всі 18 дітей, госпіталізовані з «Обласного дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу» (м. Святогорськ) 23-24 липня у зв`язку з харчовим отруєнням.

Як повідомили УНІАН в обласній санітарно-епідеміологічній станції, всі діти одержали відповідне лікування і виписані після одужання.

За результатами бактеріологічних досліджень, у дітей було виділено патогенну кишкову паличку і стафілокок. Вірогідним чинником передачі інфекції були харчові продукти, які виготовлялися на харчоблоку оздоровчої установи і вживалися дітьми на вечерю 22 липня, а також на сніданок і обід 23 липня. Так, у пробах харчових продуктів (пельмені, рагу овочеве, печінка тушкована, битки, омлет) у змивах з устаткування, кухонного одягу і посуду, столових приладів встановлені відхилення за показниками мікробіологічної безпеки (бактерії групи кишкової палички), виділено патогенну кишкову паличку і стафілокок.

ОблСЕС відзначає, що вірогідним джерелом інфекції стали працівники харчоблоку оздоровчого комплексу. У кухаря і кухонних робітниць харчоблоку виділено патогенну кишкову паличку і стафілокок за відсутності клінічних проявів захворювання. Цих працівників усунено від роботи і направлено на лікування.

За висновком облСЕС, забрудненню їжі сприяло недотримання правил особистої та суспільної гігієни персоналом харчоблоку, а також неякісна обробка технологічного устаткування, інвентарю, столового посуду після використання.

Роботу харчоблоку оздоровчого центру постановою головного державного санітарного лікаря м. Слов`янська припинено, проведено генеральне прибирання і завершальну дезинфекцію. Осередок інфекції локалізовано. До усунення порушень харчування дітей організоване на харчоблоці філіалу комплексу «Донецьке орлятко».

Крім того, санітарними службами завершені позачергові перехресні комплексні перевірки всіх оздоровчих установ південної і північної зон Донецької області та підприємств - постачальників харчової продукції до оздоровчих установ. Встановлено контроль за виконанням розпоряджень санітарних служб.

В облСЕС також повідомили, що в даний час прокуратурою м. Слов`янська проводиться дослідча перевірка у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального Кодексу України за фактом виникнення захворювань в дитячій оздоровчій установі.

Остаточний висновок щодо джерел і чинників передачі інфекції буде зроблено після завершення всіх досліджень, повідомили в облСЕС.

Як повідомляв УНІАН, 23-24 липня з «Обласного дитячо-молодіжного санаторно-оздоровчого комплексу» в м. Святогорськ Донецької області було госпіталізовано 18 дітей віком від 7 до 14 років з підозрою на харчову токсикоінфекцію. Дітей було поміщено в інфекційни89х відділеннях дитячих лікарень м. Краматорська і м. Слов`янська. Всього в комунальному підприємстві «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс» Донецької обласної ради перебуває на відпочинку 399 дітей (10 загонів), обслуговуючий персонал - 187 чоловік, на харчоблоку працює 30 чоловік.