4 великих курорти залишилися без централізованого водопостачання

У Запорізькій області 4 курортних населених пункти: м. Бердянськ, м. Приморськ, смт Приазов`я і с. Луначарське залишилися без централізованого водопостачання питною водою.

Як повідомили УНІАН у керівництві комунального підприємства Запорізької ОДА "Облводоканал", причина - заборгованість підприємства за спожиту електроенергію, що утворилася в результаті неплатежів за послуги обласного водоканалу бердянського підприємства "Чиста вода", - фірми, яка є концесіонером бердянського міського водоканалу.

"Фірма "Чиста вода" заборгувала за червень близько 2 млн. грн., ще 5,2 млн. грн. становить борг цього підприємства за векселями, виданими на борги бердянського водоканалу, і близько 2 млн. грн. - борг з реструктурованої заборгованості міського водоканалу, який концесіонер, незважаючи на взяті зобов`язання, взагалі практично не погашає", - розповів УНІАН технічний директор КП "Облводоканал" Запорізької ОДА Владислав ЧЕРНИХ.

За його словами, така значна заборгованість концесіонера за послуги облводоканалу, призвела до дефіциту оборотних коштів на самому КП "Облводоканал" і, як наслідок - до неможливості розрахуватися зі своїми постачальниками, зокрема з ВАТ "Запоріжжяеобленерго" від мереж якого живлять насосні станції водопостачального підприємства.

"На сьогоднішній день наш борг перед енергетиками становить більш як 1,8 млн. грн. і погасити його можливості немає, у зв`язку з чим керівництвом енергопостачальної компанії ухвалено рішення з 28 липня обмежити енергопостачання ряду насосних станцій КП "Облводоканал" до рівня екологічної броні. В результаті облводоканал перестав подавати питну воду на Бердянськ, Приморськ, Приазов`я і Луначарське", - повідомив В.ЧЕРНИХ, зазначивши, що сільські населені пункти завдяки екологічній броні КП, воду одержують.

Ситуацію намагаються розв’язати на рівні Запорізької облдержадміністрації, представники якої поки що від коментарів утримуються.