Рак простати краще не оперувати?

Масштабне 15-річне спостереження чоловіків, які перенесли операцію у зв`язку з раком простати, виявило лише невеликий відсоток людей, що померли власне від цієї хвороби.

З 12 600 чоловіків тільки 12% пішли з життя через рак. 38% померли з інших причин. Така низька смертність дозволила американським дослідникам припустити, що багато пацієнтів можуть уникнути радикального хірургічного втручання, оскільки пухлина росте дуже поволі, повідомляє Journal of Clinical Oncology.

Рак передміхурової залози є другим по поширеності онкологічним захворюванням у чоловіків після раку легенів. Щороку він вбиває 254 тисячі чоловік по всьому світу.

Пухлини в передміхуровій залозі нерідко ростуть дуже поволі. Повинні пройти роки, перш ніж вони почнуть представляти небезпеку. Деякі дослідження показали, що багато чоловіків страждають від побічних ефектів агресивного лікування і оперативного втручання, хоча в цьому не було ніякої екстреної необхідності.

Учені пропонують пацієнтам і лікарям вдаватися до операції тільки у разі крайньої необхідності.

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