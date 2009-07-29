Штучне запліднення змінює гени ембріона?

Допоміжні репродуктивні методи зачаття дитини змінюють гени, які мають важливе значення для метаболізму і передачі поживних речовин у плаценті мишей, виявили учені Університету Джона Хопкинса і Університету Цинциннаті /США/. Отримані результати підкреслюють необхідність глибшого вивчення довгострокових наслідків нових репродуктивних технологій на організм людини, вважають лікарі.

У лабораторних тестуваннях миші, народжені шляхом штучного запліднення, розвивали серйозні метаболічні розлади, пов`язані із зміною роботи генів в плаценті, яка важлива для росту і правильного формування ембріона. Згідно з результатами експериментів, штучні маніпуляції, вживані в технології запліднення, можуть підвищити сприйнятливість потомства до порушень процесів метаболізму шляхом зміни плацентарного живлення від матері до дитини.

За словами провідного автора дослідження, доктора Келлі Тамаширо, передчасно співвідносити одержані при відкритті дані безпосередньо з людиною, необхідно провести подальші серйозні перевірки безпеки нових допоміжних репродуктивних технологій для здоров`я матері і дитини.

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