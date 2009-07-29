Мати заспокоювала грудну дівчинку ...пивом
13:18, 29 липня 2009Країна
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Дитина загинула
23-річна мешканка міста Омська підозрюється в тому, що з її вини загинула 3-місячна дитина.
Відповідну кримінальну справу порушили слідчі органи СКП РФ по Омській області.
За версією слідства, підозрювана, бажаючи заспокоїти свою 3-місячну дочку, налила в дитячу пляшку для годування пиво, розбавивши його дитячою сумішшю, і напоїла дитину. В результаті настала смерть дитини.
Жінка підозрюється в скоєнні злочину по ч. 1 ст. 109 УК РФ (спричинення смерті з необережності). Проводяться слідчі дії зі встановленню обставин події.
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