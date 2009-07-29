Хіміотерапію замінить мікрокапсула

Британські учені ведуть розробку революційного методу лікування раку, який матиме значно менш "згубні" побічні ефекти в порівнянні з традиційними методиками терапії злоякісних пухлин.

Учені з Університету шотландського міста Данді мають намір створити мікрокапсулу, настільки крихітну, що її навіть неможливо буде розгледіти в звичайний мікроскоп. У неї помістять хіміопрепарати, що знищують злоякісну пухлину. Коли капсула опиниться в організмі хворого поряд з раковими клітками, вона руйнуватиметься під впливом ультразвука. Таким чином, на думку дослідників, вдасться понизити негативну дію хіміотерапії на організм, не зменшуючи при цьому дози препаратів. Також вони упевнені, що новий метод врятує тих хворих, яких не можна або неможливо оперувати.

Учені одержали грант у розмірі 1,2 млн. фунтів стерлінгів від Європейського союзу на розробку своєї технології. У разі успіху досліджень новий метод можна буде застосувати вже через чотири роки.

Jerelo.com.ua