Чим корисний кефір?

Ще з радянських часів кефір пропагується як дуже корисний для здоров`я продукт, чи не панацея від усіх хвороб. Але чи так це насправді? Наскільки кефір та інші кисломолочні продукти в дійсності корисні для здоров`я?

Отже, якими позитивними властивостями дієтологи наділяють молоко та його "нащадків"? В першу чергу це "збалансований натуральний склад", що включає білки, жири, вуглеводи, мінерали та біологічно активні речовини. Давайте ж докладніше розберемо ці корисні компоненти.

Білки, жири і вуглеводи - аж ніяк не унікальні компоненти молочних продуктів. Наприклад, білок можна отримати з м`яса і риби, причому за своїм амінокислотним складом він буде краще відповідати потребам людського організму.

Більш того, молочний білок (казеїн) може виступати алергеном, причому подібна його дія іноді виявляється не відразу, а з роками (наприклад, є дані, що вигодовування немовлят коров`ячим молоком може призводити до їх аллергізації і розвитку з віком бронхіальної астми).

І навіть не викликаючи явної алергії, молочний білок не будь-яким організмом добре сприймається. Так що якщо вам подобається молоко - пийте, але якщо ваша дитина наполегливо відмовляється від нього і тягнеться до м`яса, довіряйте краще її інтуїції.

Молочний жир також зовсім не унікальний. Всі необхідні його компоненти ми з тим же успіхом можемо отримати з м`яса. Про вуглеводи і зовсім немає сенсу говорити: Хто в наш час не чув про непереносимість лактози? Адже це єдиний вуглевод, що міститься в молоці. На щастя, в кисломолочних продуктах він відсутній (його "з`їли" бактерії).

Молоко вважається відмінним джерелом кальцію і інших мінеральних речовин. Дійсно, вони містяться в молоці. Але, на жаль, їх в ньому не так і багато. Наприклад, щоб перекрити добову потребу в кальцію, дорослій людині потрібно випивати літр молока в день. Не кожному це під силу. А деяким такий "корисний кальцій" цілком може зіпсувати здоров`я.

Відмінною рисою кефіру та інших кисломолочних продуктів є наявність у них живих бактерій, а також продуктів їх обміну речовин. Цей коктейль дійсно корисний для здоров`я, він звичайно благотворно впливає на функції травної та імунної системи.

Загалом усі ці бактерії вже є в нашому кишечнику, але, як справедливо говориться у відомій рекламі, "неправильне харчування і стреси" позначаються на здоров`ї як цієї мікрофлори, так і нашого організму в цілому. Тому постачання додаткових бактерій в організм ніяк не зашкодить.

Інша справа, що кисломолочні продукти - не єдине, і не завжди краще джерело бактерій. Наприклад, квашена капуста чи огірки (не мариновані, а тільки квашені) в цьому сенсі нічим не гірші. А для людей з підвищеною кислотністю шлункового соку і зовсім краще зупинитися на періодичному прийомі лікарських препаратів-пробіотиків, і зайвий раз не спокушати долю.

На жаль, виробники молочнокислих продуктів часто зловживають зовсім не корисними штучними добавками. Врахуйте: термін зберігання нормального молочного продукту в холодильнику - максимум 2-3 дні. Якщо на упаковці написано більше часу, краще покласти її назад на полицю супермаркету.

Також уважно читайте склад продукту: у ньому не повинно бути незрозумілих слів і цифрових кодів. Краще купити звичайний кефір і додати в нього пару ложок варення, ніж пригощати себе й родину всілякими стабілізаторами і ароматизаторами неясного походження.

Ну а головний висновок з нашого дослідження такий: щодо користі кефіру та інших молочних продуктів не можна дати однозначні для всіх рекомендації. Комусь така їжа "йде" і цілком може служити основою щоденного раціону. Для когось вона однозначно шкідлива.

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