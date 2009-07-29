Запоріжжя: відновлюється водопостачання 4-х курортів

У Запорізькій області відновлюється водопостачання 4 курортних населених пунктів, що відучора залишилися без централізованого постачання питної води через борги водоканалу за спожиту електроенергію.

Як повідомив УНІАН заступник голови Запорізької ОДА Геннадій ФУКС, сьогодні в ході наради, що відбулася в облдержадміністрації, з керівниками ВАТ "Запоріжжяобленерго", КП "Облводоканал" і концесіонера бердянського водоканалу - підприємства "Чиста вода" досягнуто домовленість про відновлення енергопостачання насосних станцій водоканалу, що подають питну воду в населені пункти курортної зони Запорізької області, що залишилися напередодні без централізованого постачання питної води.

"Енергопостачання насосних відновлюється під гарантії концесіонера в строк до 6 серпня погасити 770 тис. грн. поточної заборгованості, а до 15 серпня - решту частини поточного боргу й 400 тис. грн. - реструктуризованої заборгованості бердянського міського водоканалу", - повідомив Г.ФУКС.

У керівництві КП "Облводоканал" Запорізької ОДА інформацію про досягнення домовленостей, що дозволяють відновити подачу питної води на курорти, підтвердили.

"Під надані на нараді гарантії енергетики вже відновили енергопостачання насосних станцій облводоканалу й ми почали подавати воду у водовід. Бердянськ, що знаходиться в кінці даної гілки, отримає питну воду близько 6-7 вечора, решта населених пунктів - раніше", - повідомив техдиректор КП "Облводоканал" Запорізької ОДА Владислав ЧЕРНИХ.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня ВАТ "Запоріжжяобленерго" обмежило енергопостачання ряду насосних станцій облводоканалу. В результаті без централізованої подачі питної води залишилися м. Бердянськ, м. Приморськ, смт Приазов`я і с. Луначарське. Причиною обмеження енергопостачання до екологічної броні стала заборгованість КП "Облводоканал" Запорізької ОДА за спожиту електроенергію, що утворилася внаслідок неплатежів за послуги обласного водоканалу бердянського підприємства "Чиста вода" - фірми, яка є концесіонером бердянського міського водоканалу. На момент відключення борг концесіонера становив за поточними платежами - близько 2 млн. грн., за реструктуризованою заборгованістю міського водоканалу - ще близько 2 млн. грн. і 5,2 млн. грн. - за векселями.