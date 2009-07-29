Жирне і солодке програмує мозок на переїдання

Зловживання жирною і солодкою їжею змінює реакції рецепторів мозку, заявляють учені з Медичної школи Джона Хопкінса. Результати дослідження допоможуть зрозуміти причини розвитку булімії і інших розладів харчової поведінки.

Солодка і жирна їжа впливає на опіоїдний рецептор у ділянці мозку, що відповідає за раціон харчування. Опіоїди - хімічні речовини, подібні до морфіну, але вони виробляються мозком і пов`язані з відчуттями задоволення і ейфорії.

Учені виявили зміни в експресії генів рецептора опіоїду в тій частині мозку, яка управляє кількістю їжі, що з`їдається.

Збільшення опіоїдів може бути чинником розвитку розладу харчової поведінки.

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