П'ять порад стоматолога

Маєте намір народжувати? Неодмінно підіть до зубного лікаря і оздоровіть рот. Своєчасна стоматологічна санація позбавить Вас від неабиякої частини проблем із зубами і яснами, які ох, як часто виникають під час вагітності.

Не соромтеся нагадати стоматологові, що Ви вагітні. Ці хлоп`ята багато знають, і скажуть Вам що, як, і коли робити, щоб і Ваші зуби за ці дев`ять місяців цілі залишилися, і у дитини здорові виросли.

Третє. Неприємне. Вам доведеться дотримуватися дієти. Почавши, нарешті, правильну, Ви почнете забезпечувати здоров`ям зуби Вашої дитини. Вони, зуби Вашого дитятка, зародяться і почнуть розвиватися приблизно з третього місяця Вашої вагітності, і їм відразу ж знадобиться удосталь все, що Ви для них запасли – особливо кальцій, білки, фосфати і, звичайно, вітаміни A, C, і D. З вітаміном D треба бути особливо обережним, тому що зайвий D не краще за його недолік. Тут важливо обмежити, а краще взагалі не їсти цукерки, особливо льодяники і замінити вуглеводну частину їжі на смачну, білкову, мікрофлорну. І тоді у Вас, швидше за все, зуби після пологів залишаться з Вами.

Не відкладайте стоматологічні маніпуляції далі другої третини Вашої вагітності. Пломбування, накладення коронок абсолютно необхідне для захисту від інфекції. І середня третина вагітності – якнайкращий час для цього. Пізніше Вам буде важко лежати животом вгору.

І наперед домовтеся, щоб необхідні рентгенівські обстеження перенести на потім, після пологів, якщо можливо.

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