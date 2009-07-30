Людське тіло випромінює світло - вчені

Виявляється, людське тіло теж випускає видиме світло, тільки воно настільки слабке, що засікти його можна винятково в темноті. Саме цим і зайнялися учені з декількох японських університетів.

Вважається, що абсолютно всі живі істоти випромінюють світло, інтенсивність якого змінюється протягом дня. Виною тому біохімічні процеси, що відбуваються в організмі.

Випромінювання відбувається в різних діапазонах довжин хвиль. Наприклад, тепло тіла визначає поява невидимого для Homo sapiens інфрачервоного світіння. Але крім того, людське тіло випускає і видиме світло, яке, правда, в тисячі разів слабше за чутливість наших очей.

Проте, якщо озброїтися різною апаратурою, можна зареєструвати і видиме світло. Японські учені використовували незвичайно чутливі камери, здатні уловлювати навіть окремі фотони, і подивилися на людське тіло в повній темноті.

З`ясувалося, що слабке свічення тіла зростало і падало протягом дня. Мінімум доводився на 10 годин ранку, а максимум — на 4 дні (після чого знову починався спад інтенсивності).

Один з авторів роботи Хітосі Окамура (Hitoshi Okamura) з університету Кіото вважає, що в майбутньому такі камери зможуть по ослабленню світіння діагностувати різні порушення обмінних процесів (якщо вдасться створити якусь середньостатистичну картинку, яка б характеризувала норму).

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